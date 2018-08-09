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Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk haftanın fikstürü

Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verilen 2018-2019 futbol sezonu 10 Ağustos'ta MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş maçı ile başlayacak.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk haftanın fikstürü

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte yeniden başlıyor. 61. sezonun oynanacağı 2018-2019 sezonu Süper Lig’e, Fenerbahçe’nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in ismi verildi. 

Süper Lig’deki 18 takım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve büyük heyecan tekrar başlıyor. 61. sezonunu izleyeceğimiz Süper Lig’de bu sezon 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. 2018-2019 Sezonu’na, Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verildi. Süper Lig heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte başlayacak 

SÜPER LİG'İN YENİLERİ

TFF 1.Lig’de başarılı performans gösterip bir üst lige çıkan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur RizesporSüper Lig’de mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda dolayı küme düşen Ankaragücü 6, 2016-2017 sezonunda ligden düşen Çaykur Rizespor ise 1 sezon aradan sonra Süper Lig’de boy gösterecek. BB Erzurumspor ise ilk defa bu ligde mücadele edecek. 

YENİ SEZON ÖNCESİ 92 TRANSFER

Süper Lig’in yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplamda 92 yeni futbolcu transferi yaptı. Bu transferlerin elli birini yabancı futbolcular, kırk bir tanesini ise yerli futbolcular oluşturdu. Kadrosuna en çok takviye 12 futbolcuyla BB Erzurumspor yaparken en az transferi 2 futbolcuyla son şampiyon Galatasaray gerçekleştirdi. 

SEZONU GALATASARAY AÇIYOR

Son şampiyon Galatasaray sezonu, Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü deplasmanında açacacak. Mücadele 10 Ağustos Cuma günü Osmanlı Stadı’nda olacak. Mücadelenin başlama 21.45’te başlayacak. 2018-2019 Lefter Küçünandonyadis Sezonu 1. Hafta programı şu şekilde: 

10 Ağustos Cuma 
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş 

11 Ağustos Cumartesi 
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa 
19.30 Sivasspor - Alanyaspor 
21.45 Fenerbahçe - Bursaspor 

12 Ağustos Pazar 
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor 
19.30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor 
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor 
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor 

13 Ağustos Pazartesi 
21.45 Kayserispor - Antalyaspor 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Süper Lig
  9. Fenerbahçe
  10. Lefter Küçükandonyadis
  11. Milli Takım
  12. TFF 1.Lig
  13. Ankaragücü
  14. BB Erzurumspor
  15. Çaykur Rizespor
  16. Galatasaray
  17. 2018-2019 Lefter Küçünandonyadis Sezonu

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