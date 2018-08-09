Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk haftanın fikstürü
Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verilen 2018-2019 futbol sezonu 10 Ağustos'ta MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş maçı ile başlayacak.09 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte yeniden başlıyor. 61. sezonun oynanacağı 2018-2019 sezonu Süper Lig’e, Fenerbahçe’nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in ismi verildi.
Süper Lig’deki 18 takım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve büyük heyecan tekrar başlıyor. 61. sezonunu izleyeceğimiz Süper Lig’de bu sezon 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. 2018-2019 Sezonu’na, Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verildi. Süper Lig heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte başlayacak
SÜPER LİG'İN YENİLERİ
TFF 1.Lig’de başarılı performans gösterip bir üst lige çıkan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur RizesporSüper Lig’de mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda dolayı küme düşen Ankaragücü 6, 2016-2017 sezonunda ligden düşen Çaykur Rizespor ise 1 sezon aradan sonra Süper Lig’de boy gösterecek. BB Erzurumspor ise ilk defa bu ligde mücadele edecek.
YENİ SEZON ÖNCESİ 92 TRANSFER
Süper Lig’in yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplamda 92 yeni futbolcu transferi yaptı. Bu transferlerin elli birini yabancı futbolcular, kırk bir tanesini ise yerli futbolcular oluşturdu. Kadrosuna en çok takviye 12 futbolcuyla BB Erzurumspor yaparken en az transferi 2 futbolcuyla son şampiyon Galatasaray gerçekleştirdi.
SEZONU GALATASARAY AÇIYOR
Son şampiyon Galatasaray sezonu, Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü deplasmanında açacacak. Mücadele 10 Ağustos Cuma günü Osmanlı Stadı’nda olacak. Mücadelenin başlama 21.45’te başlayacak. 2018-2019 Lefter Küçünandonyadis Sezonu 1. Hafta programı şu şekilde:
10 Ağustos Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş
11 Ağustos Cumartesi
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.30 Sivasspor - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Bursaspor
12 Ağustos Pazar
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
13 Ağustos Pazartesi
21.45 Kayserispor - Antalyaspor
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