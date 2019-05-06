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Süper lig puan durumu maç sonuçları

Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan Başakşehir, Beşiktaş, Ç.Rize, Göztepe ve Sivas karşılaşmalarında 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik sonrası 10 puan kaybedince şampiyonluk yolundaki bütün avantajlarını yitirdi. Başakşehir şampiyonluk fırsatını altın tepsiyle sunduğu takım olarak görülen Galatasaray ise kendi sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Süper Lig puan durumu maç sonuçları, Süper Lig puan durumu 2019 yeni, Süper Lig maç sonuçları.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 08:49
Süper lig puan durumu maç sonuçları

Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan Başakşehir, Beşiktaş, Ç.Rize, Göztepe ve Sivas karşılaşmalarında 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik sonrası 10 puan kaybedince şampiyonluk yolundaki bütün avantajlarını yitirdi. Başakşehir şampiyonluk fırsatını altın tepsiyle sunduğu takım olarak görülen Galatasaray ise kendi sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Süper Lig puan durumu maç sonuçları, Süper Lig puan durumu 2019 yeni, Süper Lig maç sonuçları.

Süper Lig’de şampiyonluk taşları yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Başakşehir, Konya’yı yense de ardından 4 hafta üst üste Beşiktaş ve Göztepe’ye boyun eğip, Çaykur Rize ve son olarak Sivasspor’la berabere kalırken, hiç galip gelemedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 4 maçta adeta çöktü ve 25. haftada 8 puan önde olduğu Galatasaray ve 13 puan önde olduğu Beşiktaş’a yakalanıp, şampiyonluğu tehlikeye soktu.

Aslan kendi evinde fena kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk hesaplarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. TT Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanarak liderliğe yerleşti. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 31. Hafta karşılaşma sonuçlarına göre oluşan puan durumu şöyle oldu:

Galatasaray 63

Başakşehir 63

Beşiktaş 59

Trabzonspor 53

Yeni Malatyaspor 44

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 08:49
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Ankara
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