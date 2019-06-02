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Süper Lig Gaziantep’e Can Suyu Olacak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün Spor Toto Süper Ligine yükselmesinin Gaziantep’e birçok kazanım sağlayacağını belirterek, Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ve ekibini kutladı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:55
Süper Lig Gaziantep’e Can Suyu Olacak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün Spor Toto Süper Ligine yükselmesinin Gaziantep’e birçok kazanım sağlayacağını belirterek, Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ve ekibini kutladı.


Spor Toto Süper Ligine yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Takımının Gaziantep’e birçok konuda avantajlar sağlayacağını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Doğduğum, büyüdüğüm, evladı olmaktan şeref duyduğum Gaziantep şehrimizin, Futbolda Süper Lige yükselmesinden duyduğum mutluluğun tarifi mümkün değil, insan mutluluktan niçin ağlarmış Gazişehir bize bunu tattırdı. Bize bu mutluluğu yaşatanlara ömür boyu minnettarız” dedi.


“KONUKOĞLU AİLESİNİN HEYKELİNİ DİKMEK LAZIM”


Gaziantep’in süper lige yükselmesinde Konukoğlu ailesinin önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Başkan Karakan, “Şehirle ilgili her kritik anda fedakârlıktan kaçınmayarak elini, bedenini, yüreğini taşın altına koymaktan çekinmeyen bu ailenin heykelini dikmek lazım ve ayrı bir parantez açmak lazım.Burada önemli olan sadece süper lige çıkmak değil. Daha evvel Gaziantepspor ile kutuplaşan, ayrışan, hatta spora küsen hemşerilerimizin ve tüm sivil toplum örgütlerinin; birliği, bütünlüğü sağlanarak şehrin tek vücut olması sağlanmış ve müthiş bir dayanışma tesis edilmiştir. Bırakın ülkenin değişik şehirlerindeki hemşerilerimizi, tüm dünyadaki hemşerilerimiz bir kere daha Gaziantepli olmaktan onur duymuşlardır. Bu onuru bize yaşatan, Başta Adil Konukoğlu ve yönetimi başta olmak üzer teknik ekip, sporcularımızın yanı sıra, desteklerini her daim hissettiren vefakâr taraftarlarımız, Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımıza da şükran borçluyuz” dedi.


“SÜPER LİG GAZİANTEP’E CAN SUYU OLACAKTIR”


Gaziantep ekonomisi için süper ligin kente önemli katkılar sağlayacağına da dikkat çeken Karakan “Sanayisi, istihdamı, ticareti, ihracatı, gastronomisiyle tüm dünyada adından söz ettiren ve her türlü olumsuzluklarda dahi dimdik ayakta durmasını bilen şehrimize, Süper lig ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz ayrı bir can suyu olacaktır. Şehir insanın heyecanı her daim taze kalacaktır. Gaziantep markası süper ligle taçlanmıştır. Süper ligde kalıcı olmayı hiç konuşmaya gerek yoktur, Şehir bu birlik ve dayanışmasıyla Süper ligin başarılarıyla en çok konuşulan takımı olacaktır. Bu yönetim kadrosu buna ziyadesiyle muktedirdir. Süper lig Gaziantep ekonomisi içinde önemli bir katma değer olacak birçok sektör bunu süper lig maçlarında hissedecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:55
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