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Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor,Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan için harekete geçti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:41
Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan hamlesi

Douglas, David Braz, Aydın Karabulut, Rybalka, Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u renklerine bağlayan Sivasspor, acil orta saha arıyor. Mert Hakan Yandaş'ın ardından Ndinga da sakatlandı. Kırmızı- Beyazlılar, merkeze kaliteli bir isim arıyor.

Transferde zaman daraldığı için öncelikli hedef, yurt içindeki oyuncular. GalatasarayTolga Ciğerci de gündemde.

Geçen sezondan bu yana sakatlığı olduğunu öne süren Tolga'nın üstü teknik direktör Fatih Terim tarafından çizildi. Sivasspor, gurbetçi futbolcu için nabız yoklayacak ve Galatasaray'a şartlarını soracak. Öncelikli plan Tolga'yı kiralamak. Yıllık ücretinin ise bir kısmını Galatasaray'ın ödemesi planlanıyor.

OZAN TUFAN İDDİASI

Sezona Alanyaspor galibiyetiyle başlayıp ardından Trabzonspor'a yenilen Sivasspor, bu hafta ise Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek. Yiğidolar'ın hedefi, öncelikle ilk 8 potasına girebilmek.

Orta saha arayışlarında Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın da listede olduğu iddia ediliyor. (Fanatik)

 

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:41
  1. Trabzon
  2. Aydın
  3. Tolga Ciğerci
  4. Galatasaray
  5. Ozan Tufan
  6. Sivasspor
  7. Fenerbahçe

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