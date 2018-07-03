Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'in Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.03 Temmuz 2018 Salı 16:29
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aytaç Kara arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesine yer verildi.
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