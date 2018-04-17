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Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesini fesh edildi

Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, Marvin Emnes'in sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesini fesh edildi

Sezonun ilk devresinde bekleneni veremeyince Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devre arasında kadro dışı bırakılan ve ikinci devreden itibaren U21 takımı ile idmanlara çıkan Hollandalı Marvin Emnes'in, tek taraflı olarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. 

29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes, yeşil-siyah forma ile çıktığı 7 Süper Lig maçında 293 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında 180 dakika oynamış ve gol şansı bulamamıştı. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:43
  1. Teleset Mobilya Akhisarspor
  2. Akhisarspor
  3. Marvin Emnes

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