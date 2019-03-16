Süper Lig 26. hafta maç sonuçları son dakika

Süper Lig son dakika 26. Hafta maç sonuçları merak edilmeye başlandı. Süper Lig'de Fenerbahçe, dün oynadığı Sivasspor maçından 2-1'lik galibiyetle 3 puanı kaptı ve 13. sıraya yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 2-0'lık skorla kazandı. Peki Süper Lig 26. Hafta maç sonuçlarına göre son dakika Süper Lig puan durumu nasıl oluştu?

Son dakika Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başladı. Süper Lig'de Fenerbahçe, dün oynadığı Sivasspor maçından 2-1'lik galibiyetle 3 puanı kaptı ve 13. sıraya yükseldi. Öte yandan, 44 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Göztepe ile oynayacak. Lider Başakşehir ve liderin 8 puan gerisinde olan Galatasaray'ın maçı ise yarın oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangitakım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Muriqi ve 68. dakikada Samudio'dan geldi. Öte yandan Konyaspor'da Skubic, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Bu skorun ardından Rizespor son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı ve 34 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve art arda 2. yenilgisini alan Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, Aykut Kocaman ile 6. kez karşı karşıya geldi. Buruk, bu galibiyetle birlikte Kocaman'a karşı 4. galibiyetini aldı. İki hocanın daha önceki karşılaşmalarında 1 kez eşitlik olurken, 1 kere de Kocaman galip gelmişti.

Süper Lig maç sonuçları-26. hafta

15 MART 2019 CUMA

Fenerbahçe - Sivasspor: 2 -1

16 MART 2019 CUMARTESİ

Konyaspor - Rizespor: 0-2

Akhisarspor - Kasımpaşa:

BB Erzurumspor - Trabzonspor:

Antalyaspor - Alanyaspor:

Beşiktaş - Göztepe:

17 MART 2019 PAZAR

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü:

Kayserispor - Başakşehir:

Bursaspor - Galatasaray: