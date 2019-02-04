Süper Lig 20. hafta maç sonuçları puan durumu Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. Galatasaray deplasmanda Alanyaspor maçı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Peki Süper Lig 20. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu ne oldu? Beşiktaş puan durumu, Galatasaray puan durumu, Fenerbahçe puan durumu ne?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. 35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 39. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2. 43. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi: 0-3. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankaragücü 1-0 Trabzonspor

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasını yöneten Mustafa Öğretmenoğlu’nun hatalı kararlar verdiği öne sürülerek, "Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, tam 3 pozisyonumuzda hatalı karar vererek hem iki penaltımızı görmezden geldi hem de net golümüzü iptal etti. Mustafa Öğretmenoğlu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin başında yer alan iki hakem verdiği bu hatalı kararlarla sahadan puansız ayrılmamıza zemin hazırladı. Verilen hatalı kararlarla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu’nun da incelemelerde bulunarak gerekli bilgilendirmeyi kulübümüze aktarmasını ve bundan böyle aynı hatalarla karşı karşıya kalmamak için hakemlerimizin kendilerini güncellemeleri gerektiğini aktarmak istiyoruz." denildi.

Galatasaray zorlandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alanyaspor Djalma Campos'un 45+3'te attığı müthiş golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin şık golüyle eşitliği sağladı. Lider Başakşehir ile olan 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Fathi Terim'in ekibi, Alanyaspor deplasmanında yara aldı. Yeni transferlerden Mitroglou, etkisiz bir oyun sergileyerek yerini ikinci yarının başında Sinan Gümüş'e bıraktı. Christian Luyindama ise vasatı aşamadı. Galatasaray 36 puana, Alanyaspor ise 25 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.