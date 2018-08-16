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Süper Kupa nefes kesti! Ronaldo'suz Real dağıldı

UEFA Süper Kupa maçında Atletico Madrid, Real Madrid'in uzatmalar sonucu 4-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 00:57
Süper Kupa nefes kesti! Ronaldo'suz Real dağıldı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadelenin uzatma bölümünde iki gol bulan Atletico Madrid kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 1 ve 79. dakikalarda Diego Costa, 98. dakikada Saul Niguez ve 104. dakikada Koke atarken Real Madrid'in sayılarını 27. dakikada Karim Benzema ve 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Real Madrid ise bu kupayı 5'er kezle en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakalama fırsatını kaçırdı.

Real Madrid, uluslararası arenada oynadığı bir finalde en son 2000 yılındaki Süper Kupa maçında Galatasaray'a kaybetmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 00:57
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