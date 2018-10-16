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Süper Amatör Lig'de futbolcunun ayağı kırıldı maç tatil edildi

İnegöl Yenicesporlu oyuncu Kenan Evren'in ayağı kırılınca gelen tepkiler üzerine hakem maçı tatil etti.

16 Ekim 2018 Salı 20:24
Süper Amatör Lig'de futbolcunun ayağı kırıldı maç tatil edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz haftasonu İnegöl Yenicespor ile Özlüce Gençlikspor'un karşı karşıya geldiği maçta Yenicespor forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Kenan Evren'in son dakikalarda rakip takım kalecisi ile çarpışması sonucunda ayağı kırıldı. Rakibin sert oyunu karşısında Kenan’ın ayağı kırılınca Yenicesporlu futbolcuların gösterdiği tepki üzerine karşılaşmanın hakemi ise maçı tatil etti. Ameliyat olan Kenan Evren, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:24
  1. Bursa
  2. Süper Amatör Lig
  3. İnegöl Yenicespor
  4. ayağı kıırlan futbolcu
  5. kenan evren

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