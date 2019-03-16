0553 313 94 23

Süper Amatör Lig’de Cizre Serhatspor Şırnak Belediyespor’u 2-1 yendi

Şırnak 1.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:21
Süper Amatör Lig’de Cizre Serhatspor Şırnak Belediyespor’u 2-1 yendi

Şırnak 1. Amatör Süper Ligi’nde Cizre Serhatspor, Şırnak Belediyespor’u 2-1 yendi.


Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda oynanan amatör lig maçına Cizre ve Şırnaklı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan futbol maçını Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Doğu Anadolu İhracatçılar birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı protokol türbininden izledi. Her iki futbol takımının mutlak galibiyet için çıktığı maçta Aydın Aydın’ın attığı gol ile Cizre Serhatspor 1-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Şırnak Belediyespor’un geliştirdiği atakta Tarık İnanç topu filelerle buluşturup takımının beraberlik golüne imza atmış oldu. İlk yarısı 1-1 sona eren futbol maçının ikinci yarısında konuk takım Şırnak Belediyespor’a karşı üstün bir futbol oynayan ev sahibi Cizre Serhatspor maçın 65. dakikasında tecrübeli golcü Hamit Taşkın’ın attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca ev sahibi Cizre Serhatspor, Şırnak Belediye Spor’u 2-1 yendi.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Serhatsporlu sporcular galibiyet sevincini taraftarlarla halay çekerek kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis memuru, otomobilinde intihar etti
    1. Polis memuru, otomobilinde intihar etti
    2. AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi
    3. Arjantin Tango Kulüplerarası Türkiye..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Otomobil aydınlatma direğine çarptı:..
    6. Ferrari Portofino’ya İspanya’dan..
    7. Yolun karşısına geçmek isterken aracın..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Şehit edilen Müslümanlar için gıyabi..
    10. Süper Amatör Lig’de Cizre Serhatspor..
    11. 85 yaşındaki adam evinde öldürülmüş..
    12. Gaziantep’te dolu yağışı hayatı..
    13. “Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel..
    14. Beton, rakip tanımadı
    15. "Biz medyaya değil meydanlara..
    16. Lösemi hastası Çınar için "kök hücre..
    17. İran'da Petrol Bakanlığına bağlı..
    18. Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem
    19. Cumhurbaşkanı aldığı köfte sözüne..
    20. "Milli Teknoloji Hamlesi" konferansı
    21. Vali Pekmez ve beraberindekiler şehit..
    22. Sağlık Bakanı Koca, “Yurtdışından..
    23. Elazığspor - Adana Demirspor maçının..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bu dünyada..
    25. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 -..
    26. Tekerlekli sandalyedeki kocasını..
    27. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0..
    28. Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’..
    29. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    30. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler