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Gündem Sultangazi'de korkunç olay
Gündem

Sultangazi'de korkunç olay

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Haiti uyruklu bir kadın, arkadaşlarıyla yaşadığı evde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 18:39:00 -
Sultangazi'de korkunç olay

Alınan bilgiye, İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında ikamet eden yabancı uyruklu bir grup, öğle saatlerinde arkadaşları Naisette M'nin (40) hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kadının bir süredir birlikte yaşadığı ev arkadaşlarını ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

İncelemelerin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Naisette M'nin yabancı uyruklu 7 arkadaşıyla 4 ay kadar önce taşındıkları evde yaşadığı öğrenildi.

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