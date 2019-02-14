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Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı delip girdiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir gümüşçü dükkanına duvarı delerek giren soyguncular, toplam 100 bin TL değerinde gümüşü çalarak ortadan kayboldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:10
Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı delip girdiler

İstanbul Sultangazi'de bir gümüşçü dükkanının duvarını delerek içeri giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerinde gümüşü çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında yaşandı. Dükkanın arka kısmında devam eden inşaat çalışmasını fırsat bilen kişi yada kişiler, dükkanın duvarını delerek içeri girdi. Sevgililer Günü nedeniyle yüklü miktarda gümüş bulunan dükkana duvarı delerek giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerindeki gümüş ve bir adet oyuncak araba çalarak kayıplara karıştı.

"Ortalama 100 bin tl bir zararımız var"

Sabah işyerini açan Özbey Yılmaz, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dükkan duvarının yaklaşık 50 santimetre çapında delindiğini fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Özbey Yılmaz, "Sabah dükkanımızı açtığımızda mallarımızın olmadığını, her tarafın darmadağın olduğunu gördük. Dükkanın biraz ilerisine geldik. Yan inşaattan dolayı duvarı delip öyle içeri girdiklerini fark ettik. Şaşkın haldeyiz. Zararımız büyük. Ortalama 100 bin TL bir zararımız var. Daha önce böyle bir şey ile karşılamadık. O yüzden baya bir şaşkınız.

Sevgililer Günü'ne hazırlandığımız için borçlanarak tezgahımıza gümüş ürünlerinden oluşan mal koyduk. Tezgahlarımızda ne var, ne yoksa götürmüşler. Bir tane de oyuncak araba çalınmış.

Sevgililer Günü'ne özel tüm ürünlerimiz aşağı yukarı çalındı. Eksikliklerimizi tekrar tedarik ettik ki, Sevgililer Günü'ne başlayalım. Sevgililer Günü dolayısıyla şu anda dükkanımızda bulunan tüm ürünleri satsak da zararımızı karşılamamız mümkün değil. İnşallah bunu yapanlar, en kısa zamanda adaletin karşısına çıkar. Bizim de mağduriyetimiz giderilir" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:10
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. Soygun
  4. gümüşçü dükkanı

YORUM YAZ

  • buratburat48 dk önce
    o zaman duvarlarda çelik olsun bin türlü elektrik li koruma kamera alarm etkisiz kalıyor burası ne biçim bir ülke yaa insanların can ve mal güvenliği yooook

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