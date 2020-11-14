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Aktüel Sultanbeyli'deki pazar yerlerinde sigara yasağı ve HES kodu denetimi yapıldı
Aktüel

Sultanbeyli'deki pazar yerlerinde sigara yasağı ve HES kodu denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:12:09 -
Sultanbeyli'deki pazar yerlerinde sigara yasağı ve HES kodu denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli ilçesinde pazar yerlerinde sigara yasağı ve HES kodu denetimi gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağıyla ilgili denetimde bulundu.

Denetimde HES kodu ile pazarda satış yapan esnafın Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı açıklamada, sigara içme yasağı ve HES kodu sorgulamasının koronavirüsle mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi. Kubilay, bu alanlarda emniyet ve zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti.

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