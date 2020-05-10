Sultanbeyli’de sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu

Sultanbeyli’de sokaklar, sokağa çıkma izni sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu. Meydanlara ve caddelere akın eden yaşlılar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Korona virüs salgını sebebiyle günlerdir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonu 4 saat süreyle sokağa çıkma izni verilmişti. İlk kez 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma izni sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Yollar, caddeler ve meydanlar yaşlılarla doldu.

Kent meydanı yaşlıların akınına uğradı

Sultanbeyli Kent Meydanı da sokağa çıkma izni verilen vatandaşların akınına uğradı. Caddelerde tur atan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. Günlerdir evde sıkıldıklarını; verilen izinle sokağa çıkmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Maskeleri ile sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yorulunca banklarda dinlendi.

“Evde stres basmıştı”

Tekerlekli sandalye ile sokağa çıkan engelli bir kadın kent meydanında güvercinlere yem verdi. Güvercinlerin arasında tekerlekli sandalyesi ile tur atan engelli kadın, “İki aydır ilk defa dışarı çıktım. Çok sevinçliyim, çok mutlu oldum, stres attım. Evde çok stres bastı. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.