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Aktüel Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aktüel

Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 18:39:00 -
Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saim Çanak'ın kullandığı 01 DH 039 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Boğulma tehlikesi geçiren sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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