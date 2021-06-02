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Dünya Sudan'dan Rusya'ya soğuk duş! Anlaşmayı...
Dünya

Sudan'dan Rusya'ya soğuk duş! Anlaşmayı...

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Kızıldeniz’de Rus deniz üssünün oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı gözden geçireceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 18:39:00 - 2021-06-02 19:03:18
Sudan'dan Rusya'ya soğuk duş! Anlaşmayı...

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Kızıldeniz’de Rusya’ya ait bir deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmaya dair açıklamada bulundu.

Blue Nile TV televizyonuna konuşan el-Hüseyin, “Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında Rus askeri projeyle ilgili eski Sudan hükümeti ve Rusya arasında imzalanan anlaşmayı gözden geçirme süreci içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Hartum’un kendi çıkarları doğrultusunda, Moskova ile Kızıldeniz’de askeri iş birliği anlaşmasına düzeltme ve değişiklikler yapma hakkına sahip olduğunu dile getiren Genelkurmay Başkanı, “Ülkemiz için yarar ve fayda bulursak anlaşma uzatılabilir” dedi.

Sudan ile Rusya arasında yapılan anlaşma geçen yılın kasım ayında duyurulmuştu.

Anlaşma kapsamında kurulacak deniz üssündeki maksimum personel sayısının 300 kişiyi geçmemesi ve aynı anda dörtten fazla Rus gemisinin demirlememesi kararlaştırılmıştı.

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