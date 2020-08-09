Sudan'da şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı 20'ye yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer eyaletlerde devam eden şiddetli yağış ve fırtına sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.



Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaptı.



Yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ölü sayısı 20'ye yükseldi.



Bazı bölgelerindeki ev ve iş yerlerini su bastı, binlerce ev yıkıldı ya da hasar gördü.



Yetkililer özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardı.

