Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46 kişi öldü
Sudan'da aşırı yağışların sebep olduğu sellerde son iki haftada 46 kişi yaşamını yitirdi.16 Ağustos 2019 Cuma 10:07
Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve su taşkınlarında son iki haftada 46 kişinin öldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcabbar, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 18 eyaletin 16'sını etkileyen sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 evin zarar gördüğünü, bunlardan 595'inin tamamen yıkıldığını 3 binden fazlasının da kısmen hasar meydana geldiğini kaydetti.
Abdulcabbar, "Aşırı yağışlar sonucu evlerin çökmesi, sel sularına kapılarak ve çukurlara düşüp boğulma sonucu 46 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.
Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.
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