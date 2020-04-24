Sudan hükümeti, batıdaki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyinde 4 koltuk ayrılmasını kabul etti

HARTUM (AA) - Sudan hükümeti silahlı hareketlerle müzakere heyeti, batıdaki Darfur bölgesinde barış sürecine katılan silahlı hareketlere, en üst otorite Egemenlik Konseyinde (Devlet Başkanlığı) 4 yeni koltuk ayrılması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Egemenlik Konseyi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konsey Üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, Darfur’da hükümetle barış sürecine katılan silahlı hareketlerin temsilcileri ve Güney Sudan arabuluculuk heyeti video konferans yöntemiyle toplandı.

Hükümet heyeti, Darfur’da hükümetle barış sürecine katılan silahlı hareketlerin Egemenlik Konseyinde kendilerine 4 ilave üyelik verilmesi talebini kabul etti.

Silahlı grupların temsilcileri ayrıca Darfur'daki silahlı hareketler için kabine ve Mecliste ne kadar sandalye istediklerini pazar günü açıklayacak.



Taraflar, Darfur bölgesinde, barış operasyonları, mülteciler, sığınmacılar, kalkınma ve imarla ilgili çalışmaların finansmanını karşılayacak "barış ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme fonu" kurulması konusunda da anlaştı.

Sudan'da ülkeyi 3 yıllık geçiş döneminde yönetecek asker-sivil ortaklığındaki konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i iktidarın sivil kanadını temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından seçilen, 1'i de tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.



- Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimi başlatmıştı.

Mini Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, Cibril İbrahim başkanlığındaki Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi Geçiş Konseyi ve Sudan Kurtuluş Güçleri Birliği, Darfur’da hükümetle barış sürecine katılan silahlı gruplar arasında bulunuyor.





