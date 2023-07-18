Suç duyurusu savcılığa yapılır! Çatlayın Cumhuriyetçiler, dinimizi de öğreteceğiz Kur'an'ı da

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim, savcı ve diğer personelin çocukları ve gençler için Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan süreçte Kur'an eğitimi verilecek.

Adliyede personelin çocuklarına hizmet verecek Kur'an kursu, Avukat İsmail Sami Çakmak tarafından hedef alındı.

Laikliği öne sürüp Kur'an öğretilmesini hedef aldı!

Çakmak, hazırladığı itiraz dilekçesini Adalet Bakanlığı’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Çakmak dilekçesinde, Kur'an kursundan rahatsızlığını şöyle duyurdu:

Laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işleyişine ve politikaya kesinlikle karıştırılmaz.

Suç duyurusunun nereye yapılacağını bilmeyen Cumhuriyet'in haberi!

Avukat Çakmak'ın başvurusu Cumhuriyet gazetesinde de haberleştirildi. Gazete Çakmak'ın savcılığa ulaştırmadığı dilekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu sanarak şunları yazdı:

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İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı, diğer ilgili savcılar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ve soruşturma aşamasında ortaya çıkacak diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan Çakmak’ın şikayet dilekçesinde uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekildi.