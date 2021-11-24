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Ekonomi Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
Ekonomi

Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Su ürünleri sektörü, 2021’in ilk 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:15:00 -
Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Sektör, bu dönemde 2020’nin ihracatını geçerek yeni bir rekor kırdı.

Geçen sene 1 milyar 52 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatı gerçekleştirilmişti.

İlk 10 ayda ihracatta başı 383.5 milyon dolarla levrek çekti. Onu 312 milyon dolarla çipura, 123 milyon dolarla alabalık, 117 milyon dolarla somon takip etti.

Talepler artıyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı tedarik sorununun Türkiye’de yaşanmadığını bunun da rakamlara yansıdığını söyledi. Demir, “Sektörün yaptığı başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. Bu rakamı 2019’da yakaladık. Şu anda hedefimiz 1.5 milyar dolar. 2023’te bu rakamı da geçeceğiz” dedi.

Kapasite artırımları ve yeni yatırımların da gündemde olduğuna değinen Demir, “Talepler ise devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafına ürün yetiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çin etkisi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan da yurt dışında Türk balığına artan bir ilgi olduğunu söyledi. Yetiştiriciliğin yanında avcılık balıklarının da ihracatında yükseliş olduğunu vurgulayan Çakan, “Çin tarafından yaşanan lojistik sıkıntılar ve maliyetlerde görülen artışlar bunu etkiledi” şeklinde konuştu.
Çakan, ilaveten iç piyasada tüketimin ihracattaki kadar artmadığını dile getirdi.

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