Su tüketimini artırmak için yapılması gerekenler

SUYUN VÜCUT İÇİN ÖNEMİ

Vücudumuzdaki organlar ve hücrelere yeteri kadar su sağlayamadığımızda görevlerini yerine getiremezler. Bu da bize çeşitli hastalık, halsizlik ve keyifsizlik olarak yansır. Ayrıca susuzluk dikkati toplamaya, odaklanmaya ve hafıza sorunlarına da neden olur.

Suyun diğer yararları da böbreklerden toksik maddelerin atılımını kolaylaştırması ve adeta vücudu temizlemesidir. Vücut sıcaklığını düzenleyen su, dolaşım sistemini de düzene sokar. Kan basıncını kontrol eder ve elektrolit seviyesini dengeler. Tükürük ve mide salgısını artırarak sindirime yardımcıdır. Vücutta yağ depolanmasına engel olur ve diyetlerin amacına ulaşmasını sağlar. Su, sıcak havalarda vücudu serin tutmaya yararken soğuk havalarda ise vücudu izole eder ve soğuğu daha az hissetmemize yardım eder. Eklem kayganlığı sağlayan su, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji ve zindelik verir.

Günde en az 2.5-3 litre su içilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir. İdeal olarak hava sıcaklığı, fiziksel aktivite ve kişinin ihtiyacına göre su ihtiyacının belirlenmesidir. Kalori içermeyen ve asiditesi olmayan su, diğer içeceklerle karıştırılmamalıdır. Çay, kahve veya kola tüketimi su tüketimi yerine geçmez.

SU TÜKETİMİ NASIL ARTTIRILABİLİR?