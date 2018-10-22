Su kabağı deyip geçmeyin



Su kabağı; kabakgillerden olup sarmaşık türünde yetişen bir bitkidir.

Tarih boyunca çeşitli alanlarda kullanılmıştır. İçi çakıl ve tuzlu su ile temizlendiği zaman içme suyunun depolanması için kullanılmış ve hatta sıcak yaz günlerinde suyu soğuk tutma özelliğinden dolayı bir termos vazifesi bile görmüştür.

Şimdiki zamanda balıkçıların kullandıkları şamandralar önceden çoğunlukla su kabağından olmuştur. Sıcak suyu bir yerden bir yere aktarmakta kullanılmış ve halk dilinde ''Kevki'' olarak adlandırılmıştır. Ayrıca eski mutfakların vazgeçilmez gerecidir. Yağ, un gibi malzemeleri saklamak için kullanılmıştır. Kocaman bir kepçe görevi de görmüştür. Bazen çiçek saksıları da olmuştur.

Günümüzde abajur, aplik, saklama kapları, kalemikler, mutfak, büro malzemeleri olarak değerlendirilmektedir.

En güzeli de boğumlu olarak büyüyendir ki bunun üzerinde motif çizmesi, delmesi, çalışması ayrı bir zevk verir.

Kuruduktan sonra içi boşaltılıp dış kısmı temizlenir. Üzerine modeller çizilerek yerine göre cam boncuk eklenir. Kabağın üzerine dış etkilerden korumak için vernik veya cila atılır. Daha sonra elektrik aksamı yapılır ve yine isteğe göre asma ve abajur veya ayaklı abajur olarak tasarlanır..

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Su kabağı üzerinde çalışmak için ilk önce özenle seçilmiş orta boyutta su kabağı gerekir. Genellikle bu işi yapan insanlar su kabaklarını kendileri yetiştirirler. Kabakların üzerindeki kabuğu, pası, küfü silmek için suya sokulur. Suyun içinde bulaşık teliyle ovularak iyice temizlenir. Bu işlemi zımpara ile yapmak pek uygun değildir.

Temizledikten sonra, kabağın kuruması için beklenir. Sonra kabağın şekline göre bir desen tasarlanır. Üzerine tasarlanılan motifler çizilir. Kabağın şekline, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre desen seçmek iyi olur. Sonra desenlerin üzerinden ince uçlu küçük elektrikli matkapla, küçük delikler açılır. İşin ustaları ince bir işçilikte bu deliklerden 1000 - 2500 civarında açabiliyor.

Daha sonra sıra deliklerin boncuklarla süslenmesi gelir.



Boncukları deliklere monte edip, çaktıktan sonra yapıştırılır



Ardından kabağın içine minik bir ampul yerleştirebilirsiniz. Led ışıklar da güzel olur. En son işlem olarak da ince bir vernik atılır. Bunun haricinde istenirse kabağın üzeri su bazlı herhangi bir boya ile renklendirilebilir ve vernik sürülür.