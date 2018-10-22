THY- Euroleague
0553 313 94 23

Su kabağı deyip geçmeyin

Su kabağı yemeği bile yapılan bir sebze. Bayağı lezzetli de olur. Yetişmesi tohumdan olgun bir su kabağı halini alması tam bir yıl sürer. İrili ve ufaklı olarak büyürler.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:00
Su kabağı deyip geçmeyin


Su kabağı; kabakgillerden olup sarmaşık türünde yetişen bir bitkidir.

Tarih boyunca çeşitli alanlarda kullanılmıştır. İçi çakıl ve tuzlu su ile temizlendiği zaman içme suyunun depolanması için kullanılmış ve hatta sıcak yaz günlerinde suyu soğuk tutma özelliğinden dolayı bir termos vazifesi bile görmüştür.

Şimdiki zamanda balıkçıların kullandıkları şamandralar önceden çoğunlukla su kabağından olmuştur. Sıcak suyu bir yerden bir yere aktarmakta kullanılmış ve halk dilinde ''Kevki'' olarak adlandırılmıştır. Ayrıca eski mutfakların vazgeçilmez gerecidir. Yağ, un gibi malzemeleri saklamak için kullanılmıştır. Kocaman bir kepçe görevi de görmüştür. Bazen çiçek saksıları da olmuştur.

Günümüzde abajur, aplik, saklama kapları, kalemikler, mutfak, büro malzemeleri olarak değerlendirilmektedir.

En güzeli de boğumlu olarak büyüyendir ki bunun üzerinde motif çizmesi, delmesi, çalışması ayrı bir zevk verir.

Kuruduktan sonra içi boşaltılıp dış kısmı temizlenir. Üzerine modeller çizilerek yerine göre cam boncuk eklenir. Kabağın üzerine dış etkilerden korumak için vernik veya cila atılır. Daha sonra elektrik aksamı yapılır ve yine isteğe göre asma ve abajur veya ayaklı abajur olarak tasarlanır..

Siz de pekalâ yapabilirsiniz

Su kabağı üzerinde çalışmak için ilk önce özenle seçilmiş orta boyutta su kabağı gerekir. Genellikle bu işi yapan insanlar su kabaklarını kendileri yetiştirirler. Kabakların üzerindeki kabuğu, pası, küfü silmek için suya sokulur. Suyun içinde bulaşık teliyle ovularak iyice temizlenir. Bu işlemi zımpara ile yapmak pek uygun değildir.

Temizledikten sonra, kabağın kuruması için beklenir. Sonra kabağın şekline göre bir desen tasarlanır. Üzerine tasarlanılan motifler çizilir. Kabağın şekline, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre desen seçmek iyi olur. Sonra desenlerin üzerinden ince uçlu küçük elektrikli matkapla, küçük delikler açılır. İşin ustaları ince bir işçilikte bu deliklerden 1000 - 2500 civarında açabiliyor.

Daha sonra sıra deliklerin boncuklarla süslenmesi gelir.

Boncukları deliklere monte edip, çaktıktan sonra yapıştırılır

Ardından kabağın içine minik bir ampul yerleştirebilirsiniz. Led ışıklar da güzel olur. En son işlem olarak da ince bir vernik atılır. Bunun haricinde istenirse kabağın üzeri su bazlı herhangi bir boya ile renklendirilebilir ve vernik sürülür.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:00
  1. su kabağı
  2. su kabağı işleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı
    1. Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek..
    2. Masa başı işin sonu kıl dönmesi
    3. CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!
    4. Bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den "kar..
    5. 'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü,..
    6. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    7. Kadın kılığına giren tacizci,..
    8. Su kabağı deyip geçmeyin
    9. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    10. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    11. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    12. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    13. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    14. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    15. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    16. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    17. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    18. Başucunuzda bulunmalı
    19. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    20. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur