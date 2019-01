Su için ıslah ve yeni yatırım hamlesi

Konya’nın 31 ilçesinde mahalleye dönüşen bütün köy ve beldelerdeki yatırımlar kapsamında epeyce yol kat edildi. Büyükşehir 2018 yılında 705 kilometre yeni su şebekesi, 226 kilometre yeni kanalizasyon şebekesinin yanı sıra 107 kilometre su, 17 kilometre kanal ıslahı gerçekleştirdi. Büyükşehir, büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde kanalizasyon şebekesi yapımlarını tamamladı.



HER MAHALLEYE HİZMET



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni Büyükşehir Yasası sonrası KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Büyükşehir’e bağlanan mahallelere ve ilçe merkezlerine yönelik altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını belirterek, “2018 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ve su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapıldı. Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildi. Geçtiğimiz yıl Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 705 bin metre yeni su şebekesi döşenirken, 107 bin metre su ıslahı gerçekleştirildi” diye konuştu.



226 KM KANALİZASYON ŞEBEKESİ



Başkan Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2018 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, “Kullanım ömrü biten hatlar yenileriyle değiştiriliyor, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine de yeni kanal şebekeleri döşeniyor. Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi, altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamlıyor. 31 ilçede 2018 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 226 bin metre kanalizasyon şebeke hattı döşenirken 17 bin metre uzunluğunda da kanalizasyon şebeke ıslahı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.