Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti yağ yakar mı?

Gün içerisinde bol su ve sıvı tüketerek uygulanmakta olan su diyeti, tüketilen sıvı içecekler dışında herhangi başka bir gıdanın alınmaması ile gerçekleşmektedir. Diyetin nasıl bir şekilde ortaya çıktığına dair bir bilgi verilmiyor olsa da arka planda bir mantığa dayanıyor. Sıvı tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşıladığı gibi özellikle soğuk su içiminde vücut, suyun sıcaklığını kendi sıcaklığına eşitlemek için bir efor sarf ederek, kalori yakımına neden oluyor.

SU diyeti nedir, nasıl yapılır?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor.

Vücudun su ihtiyacını karşılamakta olan su diyeti, günlük hayatta alınması gereken su miktarının alınmasına yardımcı oluyor. Bu da böbreklerin daha fala çalışmasını ve toksinlerin vücuttan daha kolay atılmasını sağlıyor. Eklemleri ve omurgayı korumakta olan su, kan basıncını da dengelemekte ve vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlamaktadır. Bu da kilo verme sürecinin hızlanmasına sebep oluyor. Su diyetinin nasıl yapıldığına gelecek olursak, öncelikle günlük su veya sıvı tüketiminin en az 2 litre olması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Vücudun detoks etkisiyle birlikte kalori yakımını hızlandıracak olan su diyeti, tokluk hissi veriyor. Fakat diyeti uygularken, tokluk hissi veren ve kan basıncının düşürmeyecek besinlerin alınmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Sadece su tüketip herhangi başka bir sıvı gıda almamak olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının oldukça zararlı olduğunu vurguluyor ve suyun yanında besin değeri yüksek sıvı gıdaların da alınması gerektiğini söylüyor. Her diyet gibi su diyetinin de uzmanlara danışılarak uygulanması oldukça önemli. Yanlış programlarla vücudunuza ve bünyenize zarar verecek uygulamalardan kaçınmanız gerekiyor. Bu nedenle doğru ve etkili bir su diyeti için mutlaka doktorunuza ya da bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Su diyeti yağ yakar mı?

Çok sayıda uzman tarafından önerilmekte olan su diyetinin vücudu yenilediği ve bazı hastalıklara da şifa olabileceği iddia ediliyor. Mutlaka bir uzmana danışılarak ve uzman kontrolünde yapılması gereken su diyeti, vücuttaki yağların erimesine ve hızlı kilo kaybını da sağlayabiliyor. Fakat her diyet programında olduğu gibi su diyetinde de aşırıya kaçmamak oldukça önemli. Aksi takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu su oranının artması da farklı rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olabiliyor.