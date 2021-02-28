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Sağlık Su diyeti nedir nasıl yapılır? Su diyeti tehlikeli mi?
Sağlık

Su diyeti nedir nasıl yapılır? Su diyeti tehlikeli mi?

Su diyetiyle kaç kilo verilir? Pek çok kişi hızla kilo vermenin formülünü arıyor. Ancak şok diyetler, düşük kalorili beslenme programları sağlığı olumsuz etkiliyor. Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmaya başlayan su diyetinin nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Su diyeti nasıl yapılıyor? Su diyetiyle kaç kilo veririm?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:24:00 -
Su diyeti nedir nasıl yapılır? Su diyeti tehlikeli mi?

Su diyetini kimler yapabilir? Kilo verme ve fit bir görünüme kavuşmak sanıldığı gibi hızlı bir macera değil. Fazla kiloların yerleşmesi aylar, yıllar alan bir süreç. Hal böyle olunca üç günde 7 kilo vermek gibi beklentilere girmek sağlık açısından doğru değil. Hedef kilonuza ulaşmak için sağlıklı beslenme programının yanına, doğru su tüketimi ve sporu da eklemeniz gerekiyor.

Şok diyetler olarak bilinen aniden düşük kalorili beslenmeye yönlendiren bu diyetler sağlığınızı ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Son günlerde popüler hale gelen su diyeti de sağlık açısından son derece zararlı?

Su diyeti nedir nasıl yapılır? Su diyeti tehlikeli mi?

Su diyeti gün içinde yalnızca su ve içecek tüketimine dayanan bir diyet. Kişilerin günde en az 2,5 litre su içmesi ayrıca metabolizma hızlandıracak içecekleri tüketmesi gerekiyor. Pek çok ünlü bu yolla kilo verdiğini ifade etse de bu diyet sağlığı ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, su diyetine karşı uyarılarda bulundu. Saray, "Sadece su ile bir günü geçirmek mümkün. Hızlı kilo verdirdiği için insanların daha çok yapmak istediği bir diyet. 2 ila 3 litre arasında su tüketiyorlar belki 4 litreye kadar bunu çıkarabiliyorlar. Hatta 7 günlük, 10 günlük şeklinde kişilerin kendi aralarında ayarladıkları süreler de var. Ama bu sürede sadece su tüketiliyor, hiçbir şekilde katı besin yok” dedi.

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, “Bu diyet kas ve su kaybına neden olduğundan önermiyoruz. Verilen kiloların çoğu kas ve sudan gittiği için diyeti bıraktıktan sonra kişinin eski haline dönüşü çok kolay oluyor. Hatta kilolar fazlasıyla geri geliyor. Hatta bazı hastalıklarda özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz. Çünkü ani kan şekeri düşüşleri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu diyeti son zamanlarda bizlere çok fazla soran danışanlarımız da var” şeklinde konuştu.

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