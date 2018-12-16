THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Su altında hedef Türkiye'nin başarısını artırmak"

- TSSF Başkanı Şahin Özen:"Antrenörlerimiz ve sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz. Temmuz ve haziranda yapılacak yarışlarda inanıyoruz ki ülkemizi madalyalarla sevindireceğiz"

16 Aralık 2018 Pazar 18:54
"Su altında hedef Türkiye'nin başarısını artırmak"

EDİRNE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, su altı sporlarında hedefin Türkiye'nin dünyadaki başarısını artırmak olduğunu belirtti.

TSSF tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve 23 kulüpten 180 sporcunun mücadele ettiği Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası sona erdi.

Ödül töreni öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, gençlerde paletli yüzmede Avrupa çapında sporculara sahip olduklarını belirterek, "Alınan dereceler bize büyüklerde de inanıyoruz ki 2019'da madalya alacak sporcularımızın olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Avrupa'da başarı elde eden sporcuları sistem üzerinde uzun süre tutabilmek ve spor yaptırabilmek." dedi.

Sporculardan umutlu olduğunu anlatan Özen, "Su altında hedef Türkiye'nin dünyadaki başarısını artırmak. Antrenörlerimiz ve sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz. Temmuz ve haziranda yapılacak yarışlarda inanıyoruz ki ülkemizi madalyalarla sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:54
  1. Avrupa
  2. başarı
  3. dünya
  4. Sualtı Sporları
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Ağlıyorsa kalbinizin atışını dinletin
    3. Meclis'te Burdur milletvekillerinden..
    4. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    5. Hollanda'da Denk Partisi'nin AP..
    6. Fas'ta "insan hakları aktivistlerine..
    7. Strese karşı dua
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti
    10. Yemek yaparken bunları aklınızdan..
    11. Maçın ardından
    12. Çocuk diş gıcırdatıyorsa...
    13. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    14. Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası
    15. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    16. BBC Fransa'daki olayları Ruslara..
    17. Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı
    18. Bebek inek sütü içemez
    19. Arsenal 22 maç sonra kaybetti
    20. Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı