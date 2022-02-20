Stüdyoyu böyle inletti! Hakan Ural'dan Tarkan’a okkalı cevap!
Hakan Ural, Tarkan'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı.
Tarkan'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geççek adlı şarkısına tepkiler sürereken bir çıkış da Hakan Ural'dan geldi. Ural sonuculuunu yaptığı programda mehter marşı çaldırdı.
Stüdyuyu inletti
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşı çaldırdı.