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Gündem Stüdyoyu böyle inletti! Hakan Ural'dan Tarkan’a okkalı cevap!
Gündem

Stüdyoyu böyle inletti! Hakan Ural'dan Tarkan’a okkalı cevap!

Hakan Ural, Tarkan'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:31:00 - 2022-02-20 15:52:13

Tarkan'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geççek adlı şarkısına tepkiler sürereken bir çıkış da Hakan Ural'dan geldi. Ural sonuculuunu yaptığı programda mehter marşı çaldırdı.

Stüdyuyu inletti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşı çaldırdı.

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Yorumlar

Osmanlı

Bu Şanlı Bayrak bu Şanlı Millet ,hiç bir zaman olmaz bedbaht. Bir gider ,Bin geliriz.
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Soner

Bu şarkıda çalıntı çıkar sanki hayatında doğru dürüst şarkı sözü yazmış medyanın pişirdiği baloncuk sen önce kazdağlarında yaptırdığın villan için kaç ağaç kestirdin askere gitmemek için ne taklalar attın biz unutmadık soytarı
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