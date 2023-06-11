Stres azaltan bitkisel yağlar nelerdir? 50 yaşında bile kullanılıyor! İşte eşsiz...

Uçucu yağların şifalı gücünden faydalanmak için ilk önce bu yağları nasıl kullanabileceğinize dair birkaç ipucu verelim;

Derin Bir Nefes

Yağ şişesinin kapağını açıp derin bir nefes çekmeniz hem uygulamada kolay hem de sonuç almada etkili bir yöntemdir. Bu nefes dikkatinizi, endişelerden ya da stresten az da olsa uzaklaştırabilir ve kendinizi toparlamanız için size motivasyon sağlayabilir.

Duş Zamanı

Duş alırken duş teknesinin veya küvetin zeminine önerilen uçucu yağlardan birkaç damla damlatabilirsiniz. Bu şekilde duş esnasında tüm vücudunuz doğal yağ buharı ile sarmalanacaktır. Bu banyo hem zihniniz ve duygularınız üzerinde olumlu etkisini gösteren, rahatlatan ve aynı zamanda enerjinizi de yükselten bir banyo olabilir.

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Gün Boyu Destek

Kokusunu sevdiğiniz favori yağınızı bir mendile, eşarba ya da bir parça pamuğa damlatarak cebinizde, gün boyu üzerinizde taşıyabilirsiniz. Bu şekilde doğal yağ kokusuyla sizi gün boyu destekler ve belki etraftan bu hoş kokuyla ilgili alacağınız iltifatlar da moralinizi yükseltebilir.

Vücut İçin Bakım Yağı

3 çay kaşığı taşıyıcı yağ ile (tatlı badem yağı olabilir) seçeceğiniz bir uçucu yağdan 7-8 damlasını karıştırıp vücudunuza sürün. Alerjik bir reaksiyon ihtimaline karşı ilk önce kolunuzda bir parça deneyip bekleyebilirsiniz. Aynı karışımla sadece el ya da ayak masajı yaparak da rahatlayabilirsiniz.

Evinizde Hoş Kokular

25 damla kadar yağı difüzör ya da mum brülör / uçucu yağ yakıcı tipi gereçlerle oda kokusu olarak kullanabilirsiniz. Uçucu yağın stresinizi azaltması için evinizin rahatlatıcı ortamından da faydalanmış olursunuz.

Uçucu yağları stres azaltmak için nasıl kullanabileceğinizden söz ettik. Şimdi sıra geldi hangi yağların stresi azalttığını sıralamaya.

İşte stresi azaltan uçucu yağlar;

Gül yağı: Her türlü stresle baş etmenize yardımcı olabilir.

Lavanta yağı: Sakinleştirir ve olaylara daha soğukkanlı daha güçlü yaklaşmanızı sağlar.

Bergamot yağı: Sakinleştirir ve ufak çaplı kaygı sorunlarına iyi gelir.

Mercanköşk yağı: Kederli günlerde biraz rahatlamanızı sağlar.

Vetiver yağı: Ayaklarınızın yere basmasını sağlayacak, duygularınızı yatıştıracak bir etkisi vardır.

Papatya yağı: Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği ile papatyanın çayı da yağı da iş görür.

Limon yağı: Yenilik ve tazelik hissi verir.

Itır yağı: Moraliniz bozuk olduğunda neşelenmenizi sağlayabilir.

Tarçın yağı: Tatlılığı ile pozitif bir nakış kazandırır ve yaptığınız işten hoşlanmanızı sağlayabilir.

Rezene yağı: Kendinizle barışık olmanıza katkıda bulunabilir.

Vanilya yağı: Anne sütü kokusuna benzerliğiyle rahatlatır, içinizi ısıtır ve kafanızı toplamanıza yardımcı olabilir.

Portakal yağı: Depresif, bir türlü yüzünüzün gülmediği günlerde portakal yağı moralinizi düzeltebilir.

Önlemler ve Uyarılar: Uçucu yağları lütfen ağızdan almayın ya da inceltmeden cildinize sürmeyin. İlk kez kullanacağınız bitkisel herhangi bir yağ ile ilgili olarak aktarlardan veya eczanelerden bilgi almayı ihmal etmeyin.

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