Stratejik sektörleri fonlayacak Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (EmlakBank), stratejik sektörleri ve projeleri fonlayacak. Bankanın genel müdürü Deniz Aksu, ithal ikameci yatırımların ardında duracaklarını; yerli üretimi arttıracak adımlar atacaklarını ifade etti.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (EmlakBank), stratejik sektörleri ve projeleri fonlayacak. Bankanın genel müdürü Deniz Aksu, ithal ikameci yatırımların ardında duracaklarını; yerli üretimi arttıracak adımlar atacaklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) onay alarak yıllar sonra Emlak Bankası’nı faaliyete geçebilir duruma getirdiklerini anlatan Aksu, ‘’Faaliyetlerimizi en doğru şekilde yürütmek için her adımımızı titizlikle attık. Toplam 72 ürün geliştirdik” diye konuştu.

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