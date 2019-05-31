Stratejik sektörleri fonlayacak
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (EmlakBank), stratejik sektörleri ve projeleri fonlayacak. Bankanın genel müdürü Deniz Aksu, ithal ikameci yatırımların ardında duracaklarını; yerli üretimi arttıracak adımlar atacaklarını ifade etti.31 Mayıs 2019 Cuma 12:36
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (EmlakBank), stratejik sektörleri ve projeleri fonlayacak. Bankanın genel müdürü Deniz Aksu, ithal ikameci yatırımların ardında duracaklarını; yerli üretimi arttıracak adımlar atacaklarını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) onay alarak yıllar sonra Emlak Bankası’nı faaliyete geçebilir duruma getirdiklerini anlatan Aksu, ‘’Faaliyetlerimizi en doğru şekilde yürütmek için her adımımızı titizlikle attık. Toplam 72 ürün geliştirdik” diye konuştu.
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