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Ekonomi Stopaj vergisi ne demek?
Ekonomi

Stopaj vergisi ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında alınan kararları açıklarken stopaj oranlarının düşürüldüğünü söyledi. Vatandaşlar tarafından ekonomide kullanılan stopaj nedir, ne anlama gelir merak konusu oldu. İşte, stopaj hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:26:00 -
Stopaj vergisi ne demek?

Stopaj oranları vergi ile alakalı kullanılan bir terimdir. Vergi ödeme şeklini ifade etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme takvimine göre ödemesi yapılır. Stopaj vergisinin amacı ise ödenebilirliği daha kolay hale getirmektir. Peki, stopaj nedir? işte detaylar...

Stopaj nedir?

Stopaj; gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesi durumunda gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi demektir.

Gelir veya kurumlar vergisine ait kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi durumunda ödemeyi yapanlar, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmı tutar. Söz konusu hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiri denilmektedir. 

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