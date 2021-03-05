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Gündem 'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in asıl niyeti belli oldu
Gündem

'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in asıl niyeti belli oldu

'Stop Erdoğan' ilanı vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde kara propagandaya imza atan FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in sosyal medya paylaşımları FETÖ'nün gerçek yüzünü yeniden gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 00:14:00 - 2021-03-05 00:24:50

 

yeniakit.com.tr

New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'nün ABD platformlarından ‘Silenced Turkey’ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, terör örgütü PKK'ya dair yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma açılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, casusluktan tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Gezi finansörü Osman Kavala gibi hainlere özgürlük istediği görüldü.

New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanı

ABD’nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında kara propaganda yapan FETÖ’cüler Türkiye’de gerçekleştiremedikleri darbeyi, türlü planlarla başka ülkelerin eliyle Türkiye üzerinde baskı kurarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Skandal ilana tepkiler çığ gibi

Türkiye’de yapmaya çalıştıkları hainlik girişimleri başarısız olunca kaçarak ABD’nin kucağına sığınan FETÖ’cüler Manhattan’daki Times Meydanı’na yakın bir elektrik panosunda ‘Stop Erdoğan’ yazılı bir ilan yayınladı.

Türk-ABD ilişkilerini zedeleyici girişimlerde bulunan FETÖ’cülerin ilanı, başta ABD’deki Türk vatandaşları olmak üzere Türkiye tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.

ABD'deki FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’

Türkiye- Erdoğan karşıtı ifadelere yer verilen reklamın kısa sürede FETÖ’cülere ait bir dernek olan ‘Silenced Turkey’ tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Yüz binlerce dolar verilerek Türkiye ve Erdoğan aleyhinde reklam veren ‘Silenced Turkey’, FETÖ’nün ABD’deki platformalarından biri. 

FETÖ firarisi Asım Yıldırım’ın ‘Masumların kendi aralarında topladıkları paralarla verdikleri ilan’ dediği kara propaganda hakkında soruşturma başlatılırken 'Silenced Turkey' isimli derneğin sosyal medya paylaşımları Türkiye'ye kurulan tezgahın ne denli kirli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hainlere ve casuslara özgürlük istiyorlar

Cezaevlerinde 'çıplak arama' olduğuna dair iddialar ile hükümete itibar suikastı yapmaya çalışan ve terör örgütü PKK'yı meşru göstermeye çalıştığı için hakkında soruşturma başlatılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek çıkan 'Silenced Turkey' FETÖ tetikçisi Mehmet Baransu ve Gezi finansörü Osman Kavala'nın da tahliyesini istiyor.

FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın 'masumlar' olarak tabir ettiği FETÖ'cü 'Silenced Turkey' Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışırken; FETÖ'nün terör örgütü PKK ve iş birlikçileriyle olan dayanışması da açık bir şekilde görülmüş oldu.

Firari Emre Uslu'yu da retweet yapan FETÖ'cü dernek'in paylaşımları şu şekilde:

New York'taki kara propagandayla ilgili FETÖ'cü Asım Yıldırım'dan itiraf
New York'taki kara propagandayla ilgili FETÖ'cü Asım Yıldırım'dan itiraf

Gündem

New York'taki kara propagandayla ilgili FETÖ'cü Asım Yıldırım'dan itiraf

 

 

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