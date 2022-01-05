  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Stokçulara ağır cezalar geliyor
Gündem

Stokçulara ağır cezalar geliyor

TBMM'de stokçuluğa karşı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Stokçulara en az 10 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 09:05:00 -
Stokçulara ağır cezalar geliyor

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.

AK Parti`nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde, bazı limanların işletme hakkı ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu`nda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf Harun Nuhhan

Gıdada tam uretim zamani pancarlar hala sahada TOZ ŞEKER niye bu hale geldi. Niye karaborsa aracılık yapanlar Toz şekeri fabrikalardan nasil alıyorlar. Fiyatı tl olan Toz şeker nasıl olurda bu kadar fiyat katlıyor ki. PANKOOP BU ülkenin ciftci koop. deyilmi başkanları bu ülkenin vatandaşı deyilmi Özelleşen fabrikaların pazarlama şirketleri var hala nasıl oluyorda (Pancar ithalmi ediliyorda) fiyatlar katlanarak artıyorki. Reisin sattıgı fabrikalar nasil oluyorda reisiktidardan düşsün diye karaborsaya canak tutuyorlar. Demekki reis fabrikalari yandaşlık yaparak satmamış günahını alanlar görsün. Demekki reis Vaktinde RECEP Konugu boşüna kovalamamıs Recep Konuk AHMET DAVUTOGLUNUN adamı oldugunu bir daha ispatladı. Pankoop başkaniRecep Konuk AKP sızdırilmış bu günkü toz şeker fiyatlarındaki artışın karaborsanın sebebini aciklamayan sinen ortada olmayan kayıp pankoop başkanı ve yandaşları gercek yüzlerini gösterdiler. Bu vatanın öz evlatları ciftcilerin fabrikalarıni karaborsaci ciftci yapmadılarmı şuan bunlar nasıl ciftciyi savunuyorlar etrafı daki insanlara günlük milyonlar kazandırıyirlar. Maliye de devreye girip vetgi kacakcılık cezasi kesilmeli kazandıklarini devlet alıp hazineye giriş yapmalıki bu ülkemize oyun oynayan dış güçlerin adamlarinin tüm aracılık eden toptanci dahil mal varlıklarına el konulmalı devletimin gucü icerdeki satlık kişiliksiz lere ve dış güçlere gösterilmeli. Ülkemizin vatanımızin kiymeti devletin gücünü hükumet tekiler hissetirmeli yoksa 2023 kadar bunların b, c, d e,,,, planları bitmez BAŞKA VATAN yok bizim için.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay