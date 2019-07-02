Galatasaray, Roma formasını giyen Steven Nzonzi'yi transfer etmek için hamle yapmaya hazırlanıyor. Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosunda yer alan yıldız futbolcu ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor. Steven N'Zonzi, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2009 yılında Fransa U-21 kadrosuna davet edilmesiyle beraber giydi. Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç yaşında? Steven Nzonzi Galatasaray transfer son dakika haberleri.

Steven Nzonzi kimdir?

2012 yılında bu sefer ligin bir başka ekibi Stoke City’e 4,5 Milyon Euro’ya tamamlandı. 2012-2013 sezonunda 38 maçta 1 gol, 2013-2014 sezonunda 40 maçta 2 gol ve 2014-2015 sezonunda 42 maçta 4 gol atarak takımın değerli oyuncuları arasında yer aldı. Gösterdiği bu etkili performansı ile defans bakımından birçok kulübün dikkatini çekti ve transfer listelerinde yer aldı. 2015-2016 sezonu öncesinde de İspanyol kulüp Sevilla ile her konuda anlaşıp 10 Milyon Euro’ya transfer oldu. Steven N'Zonzi, milli formayı kariyerinde ilk olarak 2009 yılında Fransa U-21 kadrosuna davet edilmesiyle beraber giydi. Kariyeri boyunca burada 6 maçta forma giyme şansını yakaladı.