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Steven Nzonzi: "Galatasaray’ı seçerken zorlanmadım"

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılıların çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Seçim yaparken zorlanmadım, basit bir seçim oldu" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Steven Nzonzi: "Galatasaray’ı seçerken zorlanmadım"

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılıların çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Seçim yaparken zorlanmadım, basit bir seçim oldu" dedi.


Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da antrenman öncesi yeni transferlerden Fransız futbolcu Steven Nzonzi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray’da güzel bir ortam olduğunu belirten Nzonzi, “Tüm çalışanlar ve takım arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Burada bir aile gibiyiz. Onlara çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Seçim yaparken zorlanmadım”


Galatasaray’ın iyi bir kulüp olduğunu söyleyen Fransız oyuncu, “Çok kaliteli oyunculara sahip. Hepsinin bir yerde bulunduğu iyi bir takım. Seçim yaparken açıkçası çok zorlanmadım, basit bir seçim oldu” diye konuştu.



“Kendi görüşüme göre hareket etmeyi tercih ediyorum”


Roma’dan takım arkadaşı milli futbolcu Cengiz Ünder ile transfer konusunda bilgi almadığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, “Kendisi ile bu konu hakkında görüşmedim. Çünkü kendi görüşüme göre hareket etmeyi tercih ediyorum. Herkesin farklı düşünceleri ve görüşleri vardır. Dolayısıyla ben sormadım. Yardım edebilecek çok oyuncu vardı ama kendi görüşlerime değer veriyorum” açıklamasında bulundu.



“Fatih hocanın hem takım hem de ülke adına büyük işler yaptığını biliyorum”


Teknik Direktör Fatih Terim hakkındaki görüşlerini de dile getiren Nzonzi, “Fatih hocanın çok önemli bir hoca olduğunu biliyorum. Hem takım için hem de ülke adına büyük işler yaptığını biliyorum. Hem onun vereceği emirler altında hem takım hem de takım arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Galatasaray’ın muhteşem bir taraftar kitlesi var”


Galatasaray’ın muhteşem bir taraftar kitlesi olduğunu vurgulayan Steven Nzonzi, “Ben bu taraftar kitlesini bir çok oyuncudan duydum. Bir çok videodan da gördüm. Ben de bütün sezon elimden gelen en iyisini yapıp onlara en iyisini vermeye çalışacağım” dedi.



"Boyumdan dolayı hava toplarında avantaj sağlayabilirim”


Uzun boylu olmasının kendisine avantaj sağlayıp sağlamayacağını bilmediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, “Uzun boyluyum. Bu bir avantaj mı, bilmiyorum. Futbol daha çok ayaklarla oynan bir oyun. Ben de topla oynamayı seviyorum. Boyumdan dolayı hava toplarında avantaj sağlayabilirim” açıklamasında bulundu.


Steven Nzonzi ayrıca takımda birçok Fransızca konuşan ismin olmasının adaptasyon için avantaj olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:42
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