THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

STAR’da işbaşı haftası

Ülkemizin dış ticaret açığını her yıl 1,5 milyar dolar azaltacağı öngörülen STAR Rafineri, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cuma günü hizmete açılacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
STAR’da işbaşı haftası

EKONOMİ SERVİSİ

Ülkemizin dış ticaret açığını her yıl 1,5 milyar dolar azaltacağı öngörülen STAR Rafineri, üretim faaliyetlerine cuma günü başlıyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’ın 6,3 milyar dolar yatırım yaptığı rafineri, bünyesinde 20 fabrikayı barındırıyor.

Geniş katılımlı tören

Toplam bin 100 ailenin ekmek yiyeceği STAR Rafineri, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından cuma günü hizmete açılacak. Açılış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev’in de katılımı bekleniyor. Törende SOCAR Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, CEO’su Zaur Gahramanov ile STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu da yer alacak.

10 milyon ton petrol işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından 2011 yılında temelleri atılan, 2 bin 860 dönüme yayılan STAR Rafineri, 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Dizel ithalatı yüzde 40’a inecek

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, tesisin SOCAR’ın Türkiye için öngördüğü 19,5 milyar dolarlık yatırım planının önemli bir ayağı olduğunu dile getirdi. Tesisin katkıları ile ithal edilen dizel yakıt oranının azaltacağına dikkat çeken İlter, “2017’de tükettiğimiz dizelin yüzde 56’sını ithal etmişiz. STAR Rafineri, 5 milyon tonluk dizel üretim kapasitesi ile ithalat oranını yüzde 40’ların altına çekecek” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
  1. STAR Rafineri
  2. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  7. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev
  8. SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev
  9. SOCAR Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
  10. Zaur Gahramanov
  11. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter
  12. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov
  13. Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  15. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
  16. dizel yakıt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatörden Trump'a tokat gibi sözler
    1. ABD'li senatörden Trump'a tokat gibi..
    2. ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok..
    4. Hindistan'da domuz gribi 6 kişiyi..
    5. Dolandırıcılık çetesi lideri yatağında..
    6. Annesini döven babasını vurdu
    7. Gaziantep'te jandarma İbranice el..
    8. Arda hakim karşısına çıkıyor! Tarih..
    9. Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz..
    10. Görev esnasında rahatsızlandı, şehit..
    11. Karabük’te annesini döven babasını..
    12. Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı..
    13. Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman..
    14. Dolar düşmeye başlayınca yine harekete..
    15. Büyüközer: ‘Helal’e duyarlılık artmalı
    16. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    17. G7'den Kral Selman'a mesaj: Şeffaf ol!
    18. Sahil Güvenlik'e operasyon!..
    19. Otomobille çarpışan işçi servisi..
    20. STAR’da işbaşı haftası
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları