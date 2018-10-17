STAR’da işbaşı haftası

EKONOMİ SERVİSİ

Ülkemizin dış ticaret açığını her yıl 1,5 milyar dolar azaltacağı öngörülen STAR Rafineri, üretim faaliyetlerine cuma günü başlıyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’ın 6,3 milyar dolar yatırım yaptığı rafineri, bünyesinde 20 fabrikayı barındırıyor.

Geniş katılımlı tören

Toplam bin 100 ailenin ekmek yiyeceği STAR Rafineri, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından cuma günü hizmete açılacak. Açılış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev’in de katılımı bekleniyor. Törende SOCAR Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, CEO’su Zaur Gahramanov ile STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu da yer alacak.

10 milyon ton petrol işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından 2011 yılında temelleri atılan, 2 bin 860 dönüme yayılan STAR Rafineri, 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Dizel ithalatı yüzde 40’a inecek

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, tesisin SOCAR’ın Türkiye için öngördüğü 19,5 milyar dolarlık yatırım planının önemli bir ayağı olduğunu dile getirdi. Tesisin katkıları ile ithal edilen dizel yakıt oranının azaltacağına dikkat çeken İlter, “2017’de tükettiğimiz dizelin yüzde 56’sını ithal etmişiz. STAR Rafineri, 5 milyon tonluk dizel üretim kapasitesi ile ithalat oranını yüzde 40’ların altına çekecek” şeklinde konuştu.