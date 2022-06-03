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Ekonomi STAR Rafineri ilk üçte
Ekonomi

STAR Rafineri ilk üçte

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021’ listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 18:33:00 -
STAR Rafineri ilk üçte

Geçen yıl üretimden satışları 55.2 milyar lira olan şirket, bir önceki seneye göre 3 basamak yükseldi. Petkim ise 19.5 milyar liralık üretimden satış tutarıyla 8 basamak yükselerek listede 15’inci sırada yer aldı.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, 2021’de STAR Rafineri ve Petkim’in de içinde bulunduğu rafineri ile petrokimya iş biriminde hedeflerinin üzerinde sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Gahramanov, “STAR Rafineri’de kapasite kullanım oranı yüzde 101’in üzerinde gerçekleşti. Bu şirketimiz, ülke ekonomisinin rafineri ürünleriyle ilgili dışa bağımlılığının kısmen azalmasına önemli katkılarda bulundu. Ortaya çıkan başarıda STAR Rafineri ve Petkim’in entegre çalışarak üretime kesintisiz devam etmesi de etkili oldu. Grup şirketlerimizin Türkiye’nin en büyük firmalarının bulunduğu bu önemli listede üst sıralarda yer alması bizi gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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