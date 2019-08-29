Stallone Limbombe, Giresunspor'da
- Karadeniz temsilcisi, Belçika ekibi Gent'ten Limbombe'yi kiraladı29 Ağustos 2019 Perşembe 18:58
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Stallone Limbombe'yi transfer etti.
Giresunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden KAA Gent forması giyen Stallone Limbombe'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, sağ kanatta oynayan futbolcunun 28 yaşında olduğu kaydedildi.
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