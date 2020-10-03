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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:13:46 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira, en düşük 219 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,07 azalarak 140 milyon 599 bin 279 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira, en düşük saat 09.00'da 219 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 749 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 375 lira, en düşük 293 lira 27 kuruştan işlem gördü.

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