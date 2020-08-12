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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:06:14 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1371 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 814 bin 545 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 24 milyon 447 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1371 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 514 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1412 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 1327 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 883 bin 378 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 951 bin 920 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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