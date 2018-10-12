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Sporting Gijon-Reus Deportiu maçı saat kaçta? Sporting Gijon-Reus Deportiu maç sonucu ne olur?

Futbol severler 13 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecen olan Sporting Gijon-Reus Deportiu maçını heyecanla bekliyor. Sporting Gijon son hafta oynanan Cordoba maçında 3-0 yenildi. Reus Deportiu ise Alcorcon karşılaşmaında 3-0 yenildi. Sporting Gijon-Reus Deportiu maçının başlama saati kaçta? Sporting Gijon-Reus Deportiu istatistikleri…

12 Ekim 2018 Cuma 12:10
Sporting Gijon-Reus Deportiu maçı saat kaçta? Sporting Gijon-Reus Deportiu maç sonucu ne olur?

Futbol severler 13 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecen olan Sporting Gijon-Reus Deportiu maçını heyecanla bekliyor. Sporting Gijon son hafta oynanan Cordoba maçında 3-0 yenildi. Reus Deportiu ise Alcorcon karşılaşmaında 3-0 yenildi. Sporting Gijon-Reus Deportiu maçının başlama saati kaçta? Sporting Gijon-Reus Deportiu istatistikleri…

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Reus Deportiu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sporting Gijon 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Reus Deportiu 8 puanda ve 17. sırada. Sporting Gijon son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Reus Deportiu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sporting Gijon son hafta oynanan Cordoba maçında 3-0 yenildi. Reus Deportiu, Alcorcon karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Sporting Gijon, 6 gol attı ve 1 gol yedi. Reus Deportiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Reus Deportiu, 3 gol atarken 4 gol yedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:10
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