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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçta Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

10 Şubat 2019 Pazar 21:00
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçta Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:00
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