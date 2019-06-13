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Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu değerlendirmesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon 8 takım 3.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:45
Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu değerlendirmesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon 8 takım 3. Lig’e yükselirken, oynanan toplam 1926 müsabakayı 1 milyon 583 bin 620 seyirci tribünlerden izledi. Bu karşılaşmalarda 5 bin 539 gol atılırken, grup müsabakalarında 25 ile en çok gol atan futbolcu Yozgatspor 1959 FK’dan Hüseyin Çelik oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu 2018-2019 sezonunu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), grup, play-off ve baraj müsabakalarının sona ermesiyle tamamlandı. BAL’da 80 ilden 151 takım mücadele etti. 12 takımla temsil edilen İstanbul’u, 5 takımla İzmir ve Bursa, 4 takımla Ankara, Aydın ve Kocaeli, 3 takımla Adana, Antalya, Çanakkale, Denizli, Hatay, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Tekirdağ takip etti. 17 il 2 takımla, 44 il de 1 takımla temsil edildi.



8 takım 3. Lig’e yükseldi


2018-2019 sezonunda BAL, 11 grupta oynandı. Grup birincisi olan takımlar statü gereği TFF 3. Lig’e yükselmek için Play-off 1. Kademe, 2. Kademe ve 3. Kademe müsabakaları oynadı. Bu müsabakalar sonunda; Somaspor (Manisa), Kelkit Belediyespor (Gümüşhane), Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Belediye Derincespor (Kocaeli), Modafenspor (İstanbul), 68 Aksaray Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK. ve Ağrı 1970 Spor TFF3. Lig’e yükseldi. Grup birincisi olup play-off müsabakalarını kaybeden Akşehirspor (Konya) ve Bucak Belediye Oğuzhanspor takımları BAL’da kaldı.



1926 maçı toplam 1.5 milyon seyirci takip etti


BAL’da 11 grupta 1858, play-off’larda 9 ve baraj müsabakalarında 59 maç olmak üzere toplam 1926 maç oynanırken, grup ve baraj müsabakalarını toplam 1 milyon 583 bin 620 seyirci tribünlerden izledi. Maç başına düşen seyirci sayısı ise 826 oldu. Play-off maçlarını ise toplamda 34 bin 650 seyirci izlerken, maç başına düşen seyirci sayısı 3 bin 850 oldu.



6 takım 10 kırmızı kart gördü


506 kırmızı kartın gösterildiği BAL’da Çayelispor, Tonya Doğanspor, İskenderun Belediye Gençlik ve Spor, Yatağanspor, Maltepespor ve Yeşilköy 10’ar kırmızı kartla en fazla kart gören takımlar oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK., Çubukspor Futbol A.Ş. Ayvalıkgücü Belediyespor ve Somaspor oyuncuları ise birer kırmızı kartla en az kırmızı kart gören takımlar şeklinde sıralandı.



5 bin 539 gol atıldı


Grup müsabakalarında toplam 5 bin 539 gol kayıt edilmiş olup, maç başına 2.9 gol atıldı. 77 golle en skorer takım Yozgatspor 1959 FK. olurken, Kütahya Çamlıcaspor 10 gol ile en az gol atan takım oldu. Grup müsabakalarında Hüseyin Çelik (Yozgatspor 1959 FK.) 25 gol ile en çok gol atan futbolcu unvanını kazanırken, onu 24 gol ile Enes İlhan Yüksel (Kepez Belediyespor), takip etti. Mustafa Akkuş (Bitlis Özgüzelderespor) ve İbrahim Zeytin (TKİ Tavşanlı Linyitspor) 23 gol ile üçüncü sırayı paylaştılar.


Bölgesel Amatör Lig’in 11 grupta tamamlanmasının ardından toplam 59 baraj müsabakası oynandı. Bu müsabakaların 38’ini BAL takımları kazanırken, 21’ini yerel amatör lig takımları kazanarak 2019-2020 sezonunda BAL’da yer alma hakkını elde etti.



Yeni sezonda 159 takımın katılım hakkı bulunuyor


2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e 159 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımların 8’i TFF 3. Lig’den düşen takımlardan, 46’ sı Spor Toto BAL’da direkt kalan takımlardan, 38’i baraj müsabakası oynayıp ligde kalan BAL takımlarından, 21’i baraj müsabakası oynayıp BAL’a çıkan yerel lig takımlarından, 46’ sı ise yerel liglerden direkt Spor Toto BAL’a çıkan takımlardan oluşmakta.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:45
  1. doğa

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