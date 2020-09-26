  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Spor Ekranı
Spor

Spor Ekranı

Spor Ekranı nedir? Sporekrani.com kimin? Spor Ekranı sitesinde hangi spor haberleri yer alıyor? Spor Ekranı hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:59:00 -
Spor Ekranı

Spor Ekranı, spor severlerin yakından takip ettiği bir web sitesidir. Spor ekranı ile futbol, baskeetbol, hentbol, voleybol, tenis gibi birçok spor müsabakalarının maçları takip edilmektedir.

Maçların önceden hangi tarihte saat kaçta yayınlanacağı bilgisini Spor Ekranı'nda bulabilirsiniz.

Spor Ekranı Canlı Skorlar

Spor Ekranı ile canlı skor takibi yapabilmek mümkündür.

SPOR EKRANI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

Spor Ekranı Google Play

Spor Ekranı'nın play store uygulaması mevcuttur. Bu uygulamayı indirerek maçlar ile ilgili alarm kurup maç saati hatırlatması yapabilir, skorları an be an bildirim olarak ayarlayabilirsiniz.

SPOR EKRANI UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi
Dünya

Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi

Akdeniz'de Yunanistan'ı gazlayarak savaş borazancılığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye boş tehditlerle geri adım attı..
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın karadan atılan füzeleri de imha edebileceğini açıklad..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı