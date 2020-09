Spor Ekranı, spor severlerin yakından takip ettiği bir web sitesidir. Spor ekranı ile futbol, baskeetbol, hentbol, voleybol, tenis gibi birçok spor müsabakalarının maçları takip edilmektedir.

Maçların önceden hangi tarihte saat kaçta yayınlanacağı bilgisini Spor Ekranı'nda bulabilirsiniz.

Spor Ekranı Canlı Skorlar

Spor Ekranı ile canlı skor takibi yapabilmek mümkündür.

SPOR EKRANI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

Spor Ekranı Google Play

Spor Ekranı'nın play store uygulaması mevcuttur. Bu uygulamayı indirerek maçlar ile ilgili alarm kurup maç saati hatırlatması yapabilir, skorları an be an bildirim olarak ayarlayabilirsiniz.

SPOR EKRANI UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN