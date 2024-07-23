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Medya Sözde hayvansever site bebek katliamını savundu
Medya

Sözde hayvansever site bebek katliamını savundu

Yeniakit Publisher
2024-07-23 14:48:00 -
Sözde hayvansever site bebek katliamını savundu

Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu ölümleri görmezden gelerek kanun tasarısına karşı çıkan T24 isimli sözde haber sitesi, anne karnındaki bebeklerin katledildiği kürtaj uygulanmasını savundu. Akılalmaz ifadelere yer verilen haberde, “Türkiye’deki kürtaj yasasının kadınlar arasında en tartışılır düzenlemelerinden biri de eş izni zorunluluğu” denmesi ayrıca dikkat çekti!..

 yeniakit.com.tr 

Solcu medya organlarının, Türkiye’nin menfaatine olan uygulamaların tümüne karşı çıkması dikkatlerden kaçmıyor. Sokakları saldırgan ve hasta başıboş köpeklerden temizleyecek olan kanun tasarısına karşı çıkarak onlarca çocuğu, kadını ve erkeği öldüren köpekleri savunan solcular, şimdi de “kürtaj hakkı” edebiyatına başlayarak bebeklerin öldürülmesini savunmaya başladı.

T24’ten skandal haber

AK Parti’ye muhalefet etmek adına PKK güzellemeleri yapacak kadar alçalan, sokak köpeklerini savunarak saldırgan hayvanların paramparça edilen çocukları görmezden gelen T24 isimli sözde haber sitesi, skandal bir yayına imza attı.

Köpeklerin çocukları katletmesini umursamayan T24, şimdi de kürtaj yaptıran kadınların bebekleri katletmesine destek çıktı!.. “Yasada hak, hastanede yasak: Ankara’daki 17 devlet hastanesinden ikisi kürtaj yapıyor, talepler ‘yasal değil’ diye reddediliyor!” başlıklı haberde, kürtaj cinayetine arka çıkıldı, kadınların eş rızası almadan kürtaj yaptırabilmesi savunuldu.
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Hedef gösterdiler

Nursena Kurtoğlu imzalı haberde, 17 devlet hastanesinden yalnızca ikisinin kürtaj yaptığı iddia edildi. Anne karnındaki suçsuz bebeklerin öldürülmesine destek vermeyen hastane yönetimleri ise açıkça hedef gösterildi.

“Baba onayı” rahatsızlığı

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’deki kürtaj yasasının kadınlar arasında en tartışılır düzenlemelerinden biri de eş izni zorunluluğu. Gebeliğin 10. haftasına kadar isteğe bağlı kürtaj yaptığını bildiren Bilkent Şehir Hastanesi, T24’ün sorusu üzerine kürtaj için mutlaka baba onayının da olması gerektiğini belirtti.

Operasyonel haber sitesinin, kürtaj için bebeğin babasından izin alınmasına karşı olması, asıl dertlerinin ne olduğunu gözler önüne serdi!..

Nesebi belirsiz nesiller yetiştirip toplumu ifsad edecek tüm uygulamalara destek veren solcuların önde gelen haber sitesinde böyle rezil bir habere imza atılması, “Köpeklerin de, ahlaksızların da bebekleri öldürmelerini istiyorlar!” yorumlarına neden oldu. Ayrıca sosyal medyada, “Kuduz köpekler öldürülmesin ama bebek öldürülsün öyle mi?” yorumları yapıldı.

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