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Gündem Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek
Gündem

Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe imalı tweet'ine destek sözde gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 03:08:00 -
Sözde gazeteci Saymaz'dan darbe imasına destek

Sözde gazeteci İsmail Saymaz, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe imalı tweet'ine paylaşarak, "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı tweet..." notutunu düştü.

Bukalemun gibi renk değiştiren sözde gazeteci Saymaz aradan biraz zaman geçince attığı tweeti sildi. Ardından attığı tweette ise, "Çarpıtma olmaması adına vurgulamak isterim, ben "anlamlı" ifadesini "manidar" mealinde kullandım. Şu an bulunduğum canlı yayında AYM üyelerinin sosyal medyadan mesaj vermemesi gerektiğini ve bu twitin çok hatalı olduğunu ifade ettim." diyerek kendini savundu.

Son attığı tweette ise Ömer Çelik'in Twitter paylaşımını retweet ederek "AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM üyesine sert yanıt" diyerek bir kez daha renk değiştirdi.

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