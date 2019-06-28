Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!

yeniakit.com.tr Sözcü, emekli asker Erdal Sarızeybek ile yaptığı röportajda, söz konusu şahsı, “Efsane Albay” olarak tanıttı. Memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sünün efsane dediği Sarızeybek, 15 Temmuz’da darbecilere karşı sokağa çıkmayı, “Provokasyon” olarak nitelemişti. Aynı zamanda Zeybek, “PKK’lılar kendi mıntıkasına saldırmasın ve sicili bozulmasın diye, teröristlere erzak yolladığı” iddialarıyla da gündeme gelmiş, bu konuda herhangi bir yalanlama yapmamıştı.

Parlatma çabası

Sarızeybek, Sözcü’ye verdiği röportajda, 74 askerinin şehit edildiğini söyleyerek PKK’nın “hedefindeki komutan” ayaklarına yattı. Sözcü de Sarızeybek’i “efsane” olarak tanıtarak iyiden iyiye parlatmaya çalıştı.

“PKK’ya erzak yolladı” iddiası

Sarızeybek’in albaylık yaptığı dönemde, kendi mıntıkasına saldırmamalı için PKK’lılara erzak yolladığı ve bu şekilde kendi sicilini korumaya çalıştığı iddia edilmişti. Sarızeybek, bu iddia hakkında konuşmadı.

15 Temmuz’u 16’ya bağlayan gece skandal sözler

Aynı zamanda Sarızeybek, darbe gecesi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve halkı sokağa çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akılalmaz sözlerle saldırmıştı. Sarızeybek, sokağa çıkmayı da provokasyon olarak nitelemişti. Sarızeybek’in paylaşımı şu şekilde:

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