Sözcü Gazetesi yine bildiğiniz gibi! Yalanları ellerinde patladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timlerine yüksek basınçlı hava kompresörü satın alma ihalesine ilişkin "Kesinlikle Yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından, iddianın yer aldığı haberi paylaşarak, ayrıntılı açıklamanın Jandarma Genel Komutanlığınca yapılacağını belirtti.

İstenilen teknik kapasiteye sahip toplam 5 firmayla görüşüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunlardan üç firma teklif vermek istemiştir. Teklif verecek firmalardan biri de yerli ve millidir ve yüzde 15 fiyat avantajı vardır. İhale 8 Aralık'ta yapılacaktır. Kesinlikle Yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur. Toplam piyasa değeri 500 bin lirayı bile bulmayan bir alım için istenilen teknik kapasiteye haiz ürünü bulunmayan firmanın oyuncağı olup kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir."

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Sualtı Arama Kurtarma Timleri'ne (SAK) alınacak "Yüksek Basınçlı Elektrikli Solunabilir Hava Kompresörü" ihalesinde yerli malı üreten milli firmaların desteklendiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da Sözcü Gazetesi'nin "Yerli ve Milli Olmak Nerede Kaldı? Yunan Malı Alma Şartı!" başlıklı skandal asparagas haberi yalanlandı.

SAK timleri için 8 Yüksek Basınçlı Elektrikli Solunabilir Hava Kompresörüne ihtiyaç duyulduğu bildirilen açıklamada, ihtiyaca yönelik incelemelerin yapıldığı, teknik özellikleri karşılayan (kompresör gücü en az 300 bar olacaktır) 5 markanın olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Alkın/Türkiye, Nardi/İtalya ile söz konusu haberde geçen firma ve 2 Alman firması distribütörleri ile teknik görüşme gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 2 Alman firmasının fiyatların yüksek olduğunu belirterek firma teyidi vermedikleri kaydedildi.

Satın almanın açık ihale usulüyle 8 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhalede yerli malı teklif eden yerli istekli üzerine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacaktır. Bu kapsamda kurumumuz yerli malı üreten yerli ve milli firmaları desteklemektedir. Söz konusu haberde geçen iddiaları bulunan kişinin, nitelikleri sağlayan herhangi bir üretimi ve ihaleye girmesi engellenen firması bulunmamaktadır. Alıma ilişkin ihale dokümanında görüleceği üzere teslim edilecek malın sadece Yunan malı olma şartı mevcut değildir.

Haberde belirtilen iddiaların, yapılan ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi yaratarak, kamuoyunu yanıltıcı, daima milletinin hizmetinde olmayı ve hukukun üstünlüğünü kendisine ilke edinmiş Jandarma Genel Komutanlığına yönelik haksız ve olumsuz algı oluşturabilecek bir etki yaratabileceği ve Jandarma Teşkilatının itibarını olumsuz etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmiştir."