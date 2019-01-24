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Soylu açıkladı! 81 ilin tüm ilçelerinde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik konusunda bir bilinç oluşturulması için önemli bir kampanya hazırlığı yapıldığını ve bunun 81 ilin tüm ilçelerinde yapılacağını duyurdu.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:15
Soylu açıkladı! 81 ilin tüm ilçelerinde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,yaya öncelikli trafikkonusunda yapılan çalışma hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi;

"Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak.

81 ilin tüm ilçelerinde uygulanacak

İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak"

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:15
  1. süleyman soylu

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